Шилова Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова Екатерина Семеновна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

16.03.1918

Дата смерти

17.07.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бабушка родилась в известной семье Шиловых Вологодской губернии! Год рождения может быть изменен ( 1919-1920). Были раскулачены. По неизвестным мне причинам связь с родными была прекращена. После войн... Показать все
Рождение ребёнка
04.07.1951

Дочь: Шилова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1961

Дочь: Шилова Альбина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
17.07.1998
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