Шилова Екатерина Семеновна
Место рождения
Дата рождения16.03.1918
Дата смерти17.07.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бабушка родилась в известной семье Шиловых Вологодской губернии! Год рождения может быть изменен ( 1919-1920). Были раскулачены. По неизвестным мне причинам связь с родными была прекращена. После войн... Показать все
Рождение ребёнка
04.07.1951
Дочь: Шилова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Шилова Альбина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
17.07.1998