Файзрахманова Факиха Гараевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1923
Дата смерти16.06.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1957
Дочь: Галямова Гилембика Каримулловна
Отец ребёнка: Габдрахманов Каримулла Файзрахманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габдрахманов Хамит Каримуллович
Отец ребёнка: Габдрахманов Каримулла Файзрахманович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.2001