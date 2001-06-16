Файзрахманова Факиха Гараевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файзрахманова Факиха Гараевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1923

Дата смерти

16.06.2001

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1957

Дочь: Галямова Гилембика Каримулловна

Отец ребёнка: Габдрахманов Каримулла Файзрахманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдрахманов Хамит Каримуллович

Отец ребёнка: Габдрахманов Каримулла Файзрахманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Файзрахманов Шарифулла

Смерть
16.06.2001
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