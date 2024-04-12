Хромцов Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1902
Сын: Хромцов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Хромцова Анна Иоанновна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Хромцова Анна Иоанновна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Хромцова Алевтина Андреевна
Мать ребёнка: Хромцова Анна Иоанновна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Хромцова Анна Иоанновна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Хромцова Августа Андреевна
Мать ребёнка: Хромцова Анна Иоанновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хромцова Анна Иоанновна
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил с семьей в Житьево, в доме с Хмелевым Василием Александровичем