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Хромцов Андрей Васильевич

Место рождения

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Хромцов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Хромцова Анна Иоанновна

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Хромцов Алфей Андреевич

Мать ребёнка: Хромцова Анна Иоанновна

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Хромцова Алевтина Андреевна

Мать ребёнка: Хромцова Анна Иоанновна

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Хромцов Иоанн Андреевич

Мать ребёнка: Хромцова Анна Иоанновна

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Хромцова Августа Андреевна

Мать ребёнка: Хромцова Анна Иоанновна

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хромцова Анна Иоанновна

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил с семьей в Житьево, в доме с Хмелевым Василием Александровичем
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