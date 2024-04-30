Упорова Александра Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Упоров Яков Васильев
Рождение ребёнка
28.02.1885
Сын: Упоров Павел Яковлев
Отец ребёнка: Упоров Яков Васильев
Рождение ребёнка
06.09.1886
Сын: Упоров Иван Яковлев
Отец ребёнка: Упоров Яков Васильев
Смерть
Неизвестно