Упорова Александра Михайлова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУпорова Александра Михайлова

Упорова Александра Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1848 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Упоров Яков Васильев

Рождение ребёнка
28.02.1885

Сын: Упоров Павел Яковлев

Отец ребёнка: Упоров Яков Васильев

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1886

Сын: Упоров Иван Яковлев

Отец ребёнка: Упоров Яков Васильев

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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