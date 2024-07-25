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Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

1901

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Владимир

Мать: ?

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Молчанова (Чистякова) Дарья Никоноровна

Отец ребёнка: Чистяков Никанор Яковлевич

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Пелагея Никоноровна

Отец ребёнка: Чистяков Никанор Яковлевич

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Марья Никоноровна

Отец ребёнка: Чистяков Никанор Яковлевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Илья Никонорович

Отец ребёнка: Чистяков Никанор Яковлевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Иаким Никонорович

Отец ребёнка: Чистяков Никанор Яковлевич

Рождение ребёнка
27.03.1881

Сын: Чистяков Илларион Никонорович

Отец ребёнка: Чистяков Никанор Яковлевич

Смерть
1901

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