Нелюбин Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нелюбин Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул Казанская (Красная), дом 19
Место жительства
Неизвестно
ул. Воскресенская (Советская), дом 43
Работа или профессия
1910
Заместитель директора банка
Смерть
1918