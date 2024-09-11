Нелюбин Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНелюбин Василий Егорович

Нелюбин Василий Егорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нелюбин Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домрачева Наталья Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
ул Казанская (Красная), дом 19
Место жительства
Неизвестно
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
ул. Воскресенская (Советская), дом 43
Работа или профессия
1910
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Заместитель директора банка
Смерть
1918

Мы используем куки для улучшения работы сайта.