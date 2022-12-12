Овчинников Владимир Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Владимир Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костылева Людмила Николаевна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костылева Людмила Николаевна

Смерть
1985
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