Овчинников Владимир Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костылева Людмила Николаевна
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985