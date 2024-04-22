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Хлусов Максим Анатольевич

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Место рождения

Клюквинка, Верхнекетский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

16.06.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1993 г.р.

Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Клюквинка, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
21.09.2017

Жена: Хлусова Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
11.07.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлусова Анастасия Сергеевна

Клюквинка, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
03.11.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлусова Анастасия Сергеевна

Клюквинка, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
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