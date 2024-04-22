Хлусов Максим Анатольевич
Место рождения
Дата рождения16.06.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1982
Бракосочетание
21.09.2017
Рождение ребёнка
11.07.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хлусова Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
03.11.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хлусова Анастасия Сергеевна