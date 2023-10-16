Немчинов Козма Афанасиев
Место рожденияПсковская губ., Холмский уезд, Великолудский округ, Зезюлинская вол., д.Вузина
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти15.12.1846 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Псковская губ., Холмский уезд, Великолудский округ, Зезюлинская вол., д.Вузина
Смерть
15.12.1846 ст.
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
умер в 80 лет, натурально.