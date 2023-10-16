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Немчинов Козма Афанасиев

Место рождения

Псковская губ., Холмский уезд, Великолудский округ, Зезюлинская вол., д.Вузина

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

15.12.1846 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
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Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Псковская губ., Холмский уезд, Великолудский округ, Зезюлинская вол., д.Вузина
Смерть
15.12.1846 ст.
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
умер в 80 лет, натурально.
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