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Свитюк Федосей Филимонович

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Место рождения

Обухов, Вінницька область

Дата рождения

1898

Дата смерти

17.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Свитюк Филимон

Мать: Свитюк Пелагея

Обухов, Вінницька область
Рождение ребёнка
28.08.1926

Сын: Свитюк Александр Федосеевич

Мать ребёнка: Свитюк Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
26.11.1929

Дочь: Трач Екатерина Федосеевна

Мать ребёнка: Свитюк Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
14.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свитюк Анна Никифоровна

Россия, Иркутская область, Тулунский район, д. Шерахун (Скиба)
Рождение ребёнка
10.08.1933

Сын: Свитюк Василий Федосеевич

Мать ребёнка: Свитюк Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Климащук Мария Федосеевна

Мать ребёнка: Свитюк Анна Никифоровна

Военная служба
Между 1942 и 1945
Участник Великой Отечественной войны, рядовой
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полонина Надежда Федосеевна

Мать ребёнка: Свитюк Анна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свитюк Анна Никифоровна

Смерть
17.02.1945
Похороны
Неизвестно
Уйгат, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
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