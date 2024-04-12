Свитюк Федосей Филимонович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти17.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Свитюк Филимон
Мать: Свитюк Пелагея
Рождение ребёнка
28.08.1926
Сын: Свитюк Александр Федосеевич
Мать ребёнка: Свитюк Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
26.11.1929
Дочь: Трач Екатерина Федосеевна
Мать ребёнка: Свитюк Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
14.08.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Свитюк Анна Никифоровна
Россия, Иркутская область, Тулунский район, д. Шерахун (Скиба)
Рождение ребёнка
10.08.1933
Сын: Свитюк Василий Федосеевич
Мать ребёнка: Свитюк Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Климащук Мария Федосеевна
Мать ребёнка: Свитюк Анна Никифоровна
Военная служба
Между 1942 и 1945
Участник Великой Отечественной войны, рядовой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полонина Надежда Федосеевна
Мать ребёнка: Свитюк Анна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свитюк Анна Никифоровна
Смерть
17.02.1945
Похороны
Неизвестно
Уйгат, Тулунский муниципальный район, Иркутская область