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Кондратенко (Кондратенков) Михаил Степанович

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Место рождения

Тимирязево, Каменский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

17.07.1918

Дата смерти

25.05.2019

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1918

Отец: Кондратенков Стефан Абрамович

Мать: Кондратенко (Краснобородько) Соломонида Захаровна

Тимирязево, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратенко (Воронина) Анна Петровна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Кондратенко неизвестно Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
26.12.1951

Жена: Кондратенко (Воронина) Анна Петровна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
22.05.1952

Сын: Кондратенко Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Кондратенко (Воронина) Анна Петровна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Тяпкина (Кондратенко) Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Кондратенко (Воронина) Анна Петровна

Смерть
25.05.2019
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область

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