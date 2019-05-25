Кондратенко (Кондратенков) Михаил Степанович
Место рождения
Дата рождения17.07.1918
Дата смерти25.05.2019
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Кондратенко неизвестно Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
26.12.1951
Рождение ребёнка
22.05.1952
Сын: Кондратенко Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Кондратенко (Воронина) Анна Петровна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Тяпкина (Кондратенко) Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Кондратенко (Воронина) Анна Петровна
Смерть
25.05.2019
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область