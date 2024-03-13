Welborn (Lee) Sarah Catherine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Welborn (Lee) Sarah Catherine

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Место рождения

Sommerset, Kentucky

Дата рождения

08.11.1873

Дата смерти

30.08.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Sommerset, Kentucky
Бракосочетание
01.09.1892

Муж: Welborn Ulysses Grant

Sommerset, Kentucky
Рождение ребёнка
16.05.1893

Дочь: Mccrumb Susie Lee

Отец ребёнка: Welborn Ulysses Grant

Sommerset, Kentucky
Рождение ребёнка
08.10.1894

Сын: Welborn Harvey Franklin

Отец ребёнка: Welborn Ulysses Grant

Sommerset, Kentucky
Рождение ребёнка
20.05.1896

Сын: Welborn Ulysses Tine Marion

Отец ребёнка: Welborn Ulysses Grant

Sommerset, Kentucky
Рождение ребёнка
01.06.1898

Дочь: Ayers Lucy Irene

Отец ребёнка: Welborn Ulysses Grant

Sommerset, Kentucky
Рождение ребёнка
24.04.1900

Сын: Welborn William Robert

Отец ребёнка: Welborn Ulysses Grant

Sommerset Kentucky
Рождение ребёнка
18.05.1902

Сын: Welborn Benjamin Franklin

Отец ребёнка: Welborn Ulysses Grant

Sommerset, Kentucky
Рождение ребёнка
05.08.1905

Сын: Welborn George Curly Wesley

Отец ребёнка: Welborn Ulysses Grant

Belgrade, Montana
Рождение ребёнка
19.03.1908

Дочь: Edith Nancy

Отец ребёнка: Welborn Ulysses Grant

Gallatin, Montana, United States
Рождение ребёнка
14.04.1912

Дочь: Williams, Henry Gladys Bell

Отец ребёнка: Welborn Ulysses Grant

Salesville, Montana
Смерть
30.08.1959
Harlowton, Montana
Похороны
Неизвестно
Sunset Memorial Gardens, Billings, Montana
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