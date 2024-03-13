Welborn (Lee) Sarah Catherine
Место рожденияSommerset, Kentucky
Дата рождения08.11.1873
Дата смерти30.08.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.09.1892
Sommerset, Kentucky
Рождение ребёнка
16.05.1893
Дочь: Mccrumb Susie Lee
Отец ребёнка: Welborn Ulysses Grant
Sommerset, Kentucky
Рождение ребёнка
08.10.1894
Отец ребёнка: Welborn Ulysses Grant
Sommerset, Kentucky
Рождение ребёнка
20.05.1896
Сын: Welborn Ulysses Tine Marion
Отец ребёнка: Welborn Ulysses Grant
Sommerset, Kentucky
Рождение ребёнка
01.06.1898
Дочь: Ayers Lucy Irene
Отец ребёнка: Welborn Ulysses Grant
Sommerset, Kentucky
Рождение ребёнка
24.04.1900
Отец ребёнка: Welborn Ulysses Grant
Sommerset Kentucky
Рождение ребёнка
18.05.1902
Сын: Welborn Benjamin Franklin
Отец ребёнка: Welborn Ulysses Grant
Sommerset, Kentucky
Рождение ребёнка
05.08.1905
Сын: Welborn George Curly Wesley
Отец ребёнка: Welborn Ulysses Grant
Belgrade, Montana
Рождение ребёнка
19.03.1908
Дочь: Edith Nancy
Отец ребёнка: Welborn Ulysses Grant
Gallatin, Montana, United States
Рождение ребёнка
14.04.1912
Дочь: Williams, Henry Gladys Bell
Отец ребёнка: Welborn Ulysses Grant
Salesville, Montana
Смерть
30.08.1959
Harlowton, Montana
Похороны
Неизвестно
Sunset Memorial Gardens, Billings, Montana