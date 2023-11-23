Глушенкова Любовь Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1965
Отец: Багин Леонид Илларионович
Мать: Багина Нина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глушенков Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
15.02.1987
Сын: Глушенков Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Глушенков Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
25.12.1990
Дочь: Глушенкова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Глушенков Сергей Васильевич