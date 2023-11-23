Глушенкова Любовь Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушенкова Любовь Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1965

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1965

Отец: Багин Леонид Илларионович

Мать: Багина Нина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушенков Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Глушенков Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
15.02.1987

Сын: Глушенков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Глушенков Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
25.12.1990

Дочь: Глушенкова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Глушенков Сергей Васильевич

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