Пироговская Надежда Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1906
Дата смерти17.10.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1936
Дочь: Миронова Валентина Пантилеевна
Отец ребёнка: Пироговский Пантелей (Пантелеймон) Григорьевич
Рождение ребёнка
12.12.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.2004
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область