Пироговская Надежда Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пироговская Надежда Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1906

Дата смерти

17.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1936

Дочь: Миронова Валентина Пантилеевна

Отец ребёнка: Пироговский Пантелей (Пантелеймон) Григорьевич

Рождение ребёнка
12.12.1938

Сын: Пироговский Анатолий Пантелеевич

Отец ребёнка: Пироговский Пантелей (Пантелеймон) Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пироговский Пантелей (Пантелеймон) Григорьевич

Смерть
17.10.2004
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
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