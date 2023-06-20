Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1929

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1929

Отец: Александр

Мать: Анна Семеновна

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