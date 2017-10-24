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Ершов Петр Иванович

Место рождения

Большая Козловка

Дата рождения

25.02.1934

Дата смерти

24.10.2017

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1933 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1934

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова (Захарова) Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
16.10.1959

Дочь: Сидорова (Ершова) Ольга Петровна

Мать ребёнка: Ершова (Захарова) Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
13.07.1961

Сын: Ершов Николай Петрович

Мать ребёнка: Ершова (Захарова) Евгения Григорьевна

Ликино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
24.10.2017
Ликино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

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