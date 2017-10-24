Ершов Петр Иванович
Место рожденияБольшая Козловка
Дата рождения25.02.1934
Дата смерти24.10.2017
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1934
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1959
Дочь: Сидорова (Ершова) Ольга Петровна
Мать ребёнка: Ершова (Захарова) Евгения Григорьевна
Рождение ребёнка
13.07.1961
Мать ребёнка: Ершова (Захарова) Евгения Григорьевна
Смерть
24.10.2017