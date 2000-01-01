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Таймазова Марьям Муртазалиевна
Таймазова Марьям Муртазалиевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.07.1989
Пол
Женский
Отец
Таймазов Муртазали Гаджиевич
1961 г.р.
Мать
Таймазова Мадина Патаалиевна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1989
Отец:
Таймазов Муртазали Гаджиевич
Мать:
Таймазова Мадина Патаалиевна
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