Карпов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1922
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1931 по 1933
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1933 по 1933
Киев
Смерть
1937