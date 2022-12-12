Карпов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Александр Иванович

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Место рождения

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1890

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1922
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1931 по 1933
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1933 по 1933
Киев
Смерть
1937
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