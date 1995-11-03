Латышев Артём Русланович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышев Артём Русланович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1995

Пол

Мужской

Отец

1973 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ФС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1995

Отец: Латышев Руслан Александрович

Мать: Семкина Фаина

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