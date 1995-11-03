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Латышев Артём Русланович
Латышев Артём Русланович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.11.1995
Пол
Мужской
Отец
Латышев Руслан Александрович
1973 г.р.
Мать
Семкина Фаина
Дети
Не указаны
Добавил:
ФС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1995
Отец:
Латышев Руслан Александрович
Мать:
Семкина Фаина
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