(Радченко) Евгения Гавриловна
Место рожденияЕнакиево, Донецкая область, Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Радченко Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сажко Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1941
Отец ребёнка: Сажко Василий Иванович
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно