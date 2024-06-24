(Радченко) Евгения Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Радченко) Евгения Гавриловна

Место рождения

Енакиево, Донецкая область, Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Радченко Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сажко Василий Иванович

Рождение ребёнка
14.08.1941

Сын: Сажко Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Сажко Василий Иванович

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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