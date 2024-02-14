(Хисямова) Надиря Ахтямовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хисямова) Надиря Ахтямовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

196

Пол

Женский

Отец

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
196

Отец: Хисямов Ахтям

Мать: Афифя Умяровна

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