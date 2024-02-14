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(Хисямова) Надиря Ахтямовна
(Хисямова) Надиря Ахтямовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
196
Пол
Женский
Отец
Хисямов Ахтям
Мать
(Хасянова) Афифя Умяровна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КФ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
196
Отец:
Хисямов Ахтям
Мать:
Афифя Умяровна
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