Прахов Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прахов Михаил Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1918

Дата смерти

26.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1918

Отец: Прахов Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1946

Сын: Прахов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Прахова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
01.11.1951

Дочь: Прахова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Прахова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
06.08.1955

Сын: Прахов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Прахова Анна Ивановна

Смерть
26.11.1984
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