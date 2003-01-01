Прахов Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1918
Дата смерти26.11.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1918
Отец: Прахов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1946
Сын: Прахов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Прахова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1951
Дочь: Прахова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Прахова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
06.08.1955
Мать ребёнка: Прахова Анна Ивановна
Смерть
26.11.1984