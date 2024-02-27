Боговин Виктор Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1970
Дочь: Боговина Оксана Викторовна
Мать ребёнка: Шпаковская Алла Яковлевна
Рождение ребёнка
04.01.1972
Дочь: Боговина Марина Викторовна
Мать ребёнка: Шпаковская Алла Яковлевна
Смерть
Неизвестно