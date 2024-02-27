Боговин Виктор Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боговин Виктор Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1945 г.р.

Дети

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпаковская Алла Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпаковская Алла Яковлевна

Рождение ребёнка
21.01.1970

Дочь: Боговина Оксана Викторовна

Мать ребёнка: Шпаковская Алла Яковлевна

Рождение ребёнка
04.01.1972

Дочь: Боговина Марина Викторовна

Мать ребёнка: Шпаковская Алла Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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