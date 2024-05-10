Фокин Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения12.07.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1909 ст.
№ 22. рожден 12 июля 1909 г., крещен 12. Иоанн. № 8. рожден 1 марта 1904 г., крещен 1. Алексей. Холмогорского уезда Зачачьевского правления, общества и прихода деревни Пятинской крестьянин Степан Фили... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно