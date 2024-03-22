Самохина (Митрофанова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохина (Митрофанова) Елена Николаевна

Место рождения

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.08.1965

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1965

Отец: Митрофанов Николай Григорьевич

Мать: Митрофанова Тамара Михайловна

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Двойня с сестрой Ириной Побединской (Митрофановой)
Рождение ребёнка
23.03.1987

Дочь: Змеу Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Самохин Владимир Юрьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.04.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самохин Владимир Юрьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самохин Владимир Юрьевич

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