Самохина (Митрофанова) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения06.08.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1965
Двойня с сестрой Ириной Побединской (Митрофановой)
Рождение ребёнка
23.03.1987
Дочь: Змеу Дарья Владимировна
Отец ребёнка: Самохин Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
15.04.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самохин Владимир Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно