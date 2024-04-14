Марусина (Емелина) Анна Яковлена
Место рождения
Дата рождения28.01.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1910
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Марусин Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Марусин Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марусин Геннадий Егорович
Отец ребёнка: Марусин Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васягина Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Марусин Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
20.03.1940
Дочь: Бурунина (Марусина) Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Марусин Егор Яковлевич
Смерть
Неизвестно