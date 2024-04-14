Марусина (Емелина) Анна Яковлена 28.01.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марусина (Емелина) Анна Яковлена

Место рождения

Куркуль, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.01.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1910

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Куркуль, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марусин Иван Егорович

Отец ребёнка: Марусин Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марусин Михаил Егорович

Отец ребёнка: Марусин Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марусин Геннадий Егорович

Отец ребёнка: Марусин Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васягина Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Марусин Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
20.03.1940

Дочь: Бурунина (Марусина) Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Марусин Егор Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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