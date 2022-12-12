Афанасьева Анна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
из д.Орлово
Бракосочетание
03.11.1881
Муж: Стефанов Иосиф
Рождение ребёнка
12.10.1882
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Стефанов Иосиф
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Стефанов Иосиф
Рождение ребёнка
20.08.1887
Сын: Андриан
Отец ребёнка: Стефанов Иосиф
Рождение ребёнка
14.03.1892
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Стефанов Иосиф
Рождение ребёнка
07.10.1902
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Стефанов Иосиф