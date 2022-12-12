Афанасьева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Анна

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Место рождения

Орлово, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1862

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Орлово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
из д.Орлово
Бракосочетание
03.11.1881

Муж: Стефанов Иосиф

Рождение ребёнка
12.10.1882

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Стефанов Иосиф

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Стефанов Иосиф

Рождение ребёнка
20.08.1887

Сын: Андриан

Отец ребёнка: Стефанов Иосиф

Рождение ребёнка
14.03.1892

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Стефанов Иосиф

Рождение ребёнка
07.10.1902

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Стефанов Иосиф

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