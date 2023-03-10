Дубовик (Неизвестно) Екатерина Захаровна
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
08.08.1875
Сын: Дубовик Емельян Илларионович
Отец ребёнка: Дубовик Илларион Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1875. ГАЧО,
Рождение ребёнка
14.11.1878
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Феодора Илларионовна
Отец ребёнка: Дубовик Илларион Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Рождение ребёнка
1886
Сын: Дубовик Андрей Илларионович
Отец ребёнка: Дубовик Илларион Ефимович
Рождение ребёнка
02.10.1888
Дочь: Матвиенко (Дубовик) Устиния Илларионовна
Отец ребёнка: Дубовик Илларион Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1888. ГАЧО,
Смерть
Неизвестно