Дубовик (Неизвестно) Екатерина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Неизвестно) Екатерина Захаровна

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Илларион Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
08.08.1875

Сын: Дубовик Емельян Илларионович

Отец ребёнка: Дубовик Илларион Ефимович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1875. ГАЧО,
Рождение ребёнка
14.11.1878

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Феодора Илларионовна

Отец ребёнка: Дубовик Илларион Ефимович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Рождение ребёнка
1886

Сын: Дубовик Андрей Илларионович

Отец ребёнка: Дубовик Илларион Ефимович

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.10.1888

Дочь: Матвиенко (Дубовик) Устиния Илларионовна

Отец ребёнка: Дубовик Илларион Ефимович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1888. ГАЧО,
Смерть
Неизвестно

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