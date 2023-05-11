Лисицына Алена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛисицына Алена Андреевна

Лисицына Алена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1991

Отец: Грибков Андрей Николаевич

Мать: Грибкова Лариса

Рождение ребёнка
09.06.2010

Сын: Филиппов Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.10.2015

Сын: Лисицын Антон Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.03.2020

Сын: Лисицын Мирослав Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.