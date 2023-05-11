Лисицына Алена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1991
Отец: Грибков Андрей Николаевич
Мать: Грибкова Лариса
Рождение ребёнка
09.06.2010
Сын: Филиппов Александр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.10.2015
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.03.2020
Сын: Лисицын Мирослав Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан