Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носков Борис Петрович

Рождение ребёнка
29.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носков Борис Петрович

Рождение ребёнка
14.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носков Борис Петрович

Смерть
Неизвестно

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