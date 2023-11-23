Евдокия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Ломинская Олимпиада Иванова
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Василиса Иванова
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Текуса Иванова
Отец ребёнка: Иван Федоров
Смерть
Неизвестно