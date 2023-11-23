Евдокия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федоров

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Федоров

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Ломинская Олимпиада Иванова

Отец ребёнка: Иван Федоров

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Иван Федоров

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Федоров

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Федоров

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Василиса Иванова

Отец ребёнка: Иван Федоров

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Текуса Иванова

Отец ребёнка: Иван Федоров

Смерть
Неизвестно

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