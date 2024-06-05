Науменко Семен Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Науменко Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Науменко) Евфросинья Семеновна
Мать ребёнка: Науменко (Куценко) Христина Георгиевна
Бракосочетание
10.10.1899
Рождение ребёнка
1900
Сын: Науменко Димитрий Семенович
Мать ребёнка: Науменко (Куценко) Христина Георгиевна
Рождение ребёнка
09.05.1913
Сын: Науменко Николай Семенович
Мать ребёнка: Науменко (Куценко) Христина Георгиевна
Рождение ребёнка
12.10.1917
Дочь: (Науменко) Параскева Семеновна
Мать ребёнка: Науменко (Куценко) Христина Георгиевна
Выдано свидетельство о рождении в 1950г
Смерть
Неизвестно