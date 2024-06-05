Науменко Семен Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНауменко Семен Антонович

Науменко Семен Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Науменко Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Науменко) Евфросинья Семеновна

Мать ребёнка: Науменко (Куценко) Христина Георгиевна

Ивангород, Чернігівська область
Бракосочетание
10.10.1899

Жена: Науменко (Куценко) Христина Георгиевна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Науменко Димитрий Семенович

Мать ребёнка: Науменко (Куценко) Христина Георгиевна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.05.1913

Сын: Науменко Николай Семенович

Мать ребёнка: Науменко (Куценко) Христина Георгиевна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.10.1917

Дочь: (Науменко) Параскева Семеновна

Мать ребёнка: Науменко (Куценко) Христина Георгиевна

Ивангород, Чернігівська область
Выдано свидетельство о рождении в 1950г
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.