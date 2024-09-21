Лизунов Максим Харитонов
Место рождения
Дата рождения1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.
Отец: Лизунов Харитон Семенов
Мать: не указана
Восприемник
18.06.1882 ст.
Крестьянский сын
Восприемник
12.07.1884 ст.
Крестьянский сын
Бракосочетание
03.01.1887 ст.
Рождение ребёнка
1888 ст.
Дочь: Христафорова (Лизунова) Варвара Максимова
Мать ребёнка: Лизунова Анна??? Гаврилова
https://yandex.ru/archive/catalog/ddc97040-d20f-40d2-8b05-72bc8ab4101f/402
Рождение ребёнка
13.01.1897 ст.
Мать ребёнка: Лизунова Анна??? Гаврилова
Смерть
Неизвестно