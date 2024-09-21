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Лизунов Максим Харитонов

Место рождения

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: Лизунов Харитон Семенов

Мать: не указана

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Восприемник
18.06.1882 ст.
Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Крестьянский сын
Восприемник
12.07.1884 ст.
Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Крестьянский сын
Бракосочетание
03.01.1887 ст.

Жена: Лизунова Анна??? Гаврилова

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1888 ст.

Дочь: Христафорова (Лизунова) Варвара Максимова

Мать ребёнка: Лизунова Анна??? Гаврилова

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
https://yandex.ru/archive/catalog/ddc97040-d20f-40d2-8b05-72bc8ab4101f/402
Рождение ребёнка
13.01.1897 ст.

Сын: Лизунов Петр Максимов

Мать ребёнка: Лизунова Анна??? Гаврилова

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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