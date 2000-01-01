Селиверстов Яков Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1949
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Селиверстов Илларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Селиверстов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Селиверстова Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Рыльская Лина Яковлевна
Мать ребёнка: Селиверстова Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Селиверстов Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Селиверстова Дарья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1949