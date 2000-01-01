Селиверстов Яков Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверстов Яков Илларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селиверстов Илларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Селиверстов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Селиверстова Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Рыльская Лина Яковлевна

Мать ребёнка: Селиверстова Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Селиверстов Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Селиверстова Дарья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиверстова Дарья Дмитриевна

Смерть
1949
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