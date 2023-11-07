(Калугина) Федосия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калугина) Федосия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветков Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Калугин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Илья Андреевич

Отец ребёнка: Калугин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Лука Андреевич

Отец ребёнка: Калугин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Арсений Андреевич

Отец ребёнка: Калугин Андрей Иванович

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