Соснин Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соснин Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соснин ?? Викторович
Мать ребёнка: Соснина (Работнова) Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соснин Николай Викторович
Мать ребёнка: Соснина (Работнова) Ксения Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Физик
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург