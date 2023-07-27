Соснин Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соснин Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соснин Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соснин ?? Викторович

Мать ребёнка: Соснина (Работнова) Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соснин Николай Викторович

Мать ребёнка: Соснина (Работнова) Ксения Николаевна

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соснина (Работнова) Ксения Николаевна

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
Физик
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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