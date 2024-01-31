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Соловьёв Михаил Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва Анна Ивановна

Рождение ребёнка
06.07.1830

Сын: Соловьёв Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Соловьёва Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.06.1833

Сын: Соловьёв Павел Михайлович

Мать ребёнка: Соловьёва Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
04.11.1836

Жена: Ланина (Иванова) Елизавета Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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