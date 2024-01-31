Соловьёв Михаил Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьёва Анна Ивановна
Рождение ребёнка
06.07.1830
Сын: Соловьёв Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Соловьёва Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.06.1833
Сын: Соловьёв Павел Михайлович
Мать ребёнка: Соловьёва Анна Ивановна
Бракосочетание
04.11.1836
Смерть
Неизвестно