Золотых Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.2010
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.04.2012
Дочь: Золотых Алиса Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.04.2012
Сын: Золотых Арсений Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности