Золотых Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотых Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.10.2010

Сын: Золотых Артём Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.04.2012

Дочь: Золотых Алиса Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.04.2012

Сын: Золотых Арсений Сергеевич

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