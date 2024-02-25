(Шалухина) Настасья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: (Шалухина) Татьяна Евдокимовна
Отец ребёнка: Шалухин Евдоким Семёнович
Смерть
Неизвестно