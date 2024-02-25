(Шалухина) Настасья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шалухина) Настасья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалухин Евдоким Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: (Шалухина) Татьяна Евдокимовна

Отец ребёнка: Шалухин Евдоким Семёнович

Смерть
Неизвестно

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