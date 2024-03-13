Хабибуллина Мусалия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хабибуллин Дахидулла
Рождение ребёнка
09.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хабибуллин Дахидулла
Рождение ребёнка
23.02.1958
Сын: Хабибуллин Рамиль
Отец ребёнка: Хабибуллин Дахидулла
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно