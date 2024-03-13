Хабибуллина Мусалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллина Мусалия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабибуллин Дахидулла

Рождение ребёнка
09.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабибуллин Дахидулла

Рождение ребёнка
23.02.1958

Сын: Хабибуллин Рамиль

Отец ребёнка: Хабибуллин Дахидулла

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно

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