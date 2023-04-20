Бушуева Марина (3я жена) Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Отец ребёнка: Бушуев Василий Спиридонов
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Сын: Бушуев Евагний (?) Василиев
Отец ребёнка: Бушуев Василий Спиридонов
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Отец ребёнка: Бушуев Василий Спиридонов
Место жительства
1850 ст.
Шаркунова, Соликамский уезд, Пермская губерния
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#188
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно