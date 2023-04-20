Бушуева Марина (3я жена) Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева Марина (3я жена) Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Сын: Бушуев Степан Василиев

Отец ребёнка: Бушуев Василий Спиридонов

Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Сын: Бушуев Евагний (?) Василиев

Отец ребёнка: Бушуев Василий Спиридонов

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Сын: Бушуев Артемий Василиев

Отец ребёнка: Бушуев Василий Спиридонов

Место жительства
1850 ст.
Шаркунова, Соликамский уезд, Пермская губерния
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#188
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Василий Спиридонов

Смерть
Неизвестно
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