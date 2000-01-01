Блиничкин Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блиничкин Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С 18.12.1942
Род войск: Танковые войска Воинское звание: Сержант Призван 18.12.1942 года Илекским РВК. Присягу принял в 1942 году. Красноармейская книжка №2484. В 1943 году окончил 5-месячные курсы командиром оруд... Показать все
Смерть
Неизвестно
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