Блиничкин Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 18.12.1942
Род войск: Танковые войска Воинское звание: Сержант Призван 18.12.1942 года Илекским РВК. Присягу принял в 1942 году. Красноармейская книжка №2484. В 1943 году окончил 5-месячные курсы командиром оруд... Показать все
Смерть
Неизвестно