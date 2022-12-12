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Станкевич Иван Иванович
Станкевич Иван Иванович
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Место рождения
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
Дата рождения
1865
Дата смерти
1922
Пол
Мужской
Отец
Станкевич Иван Владимирович
1820 г.р.
Мать
Станкевич (Камышева) Дарья Алексеевна
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец:
Станкевич Иван Владимирович
Мать:
Станкевич Дарья Алексеевна
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
1922
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