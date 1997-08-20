Азанова - Тушакова Сакина Шавалеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азанова - Тушакова Сакина Шавалеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1911

Дата смерти

20.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1911

Отец: Тушаков Шавали

Мать: Тушакова Бибихатия

Рождение ребёнка
09.02.1932

Сын: Азанов Зиннат Сафарович

Отец ребёнка: Азанов Сафар Абдурахманович

Рождение ребёнка
05.06.1948

Дочь: Ярмоленко - Азанова Антонина Сафаровна

Отец ребёнка: Азанов Сафар Абдурахманович

Рождение ребёнка
26.01.1954

Сын: Азанов Салех Сафарович

Отец ребёнка: Азанов Сафар Абдурахманович

Кондинское, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
04.04.1956

Дочь: Новикова - Азанова Шамсия Сафаровна

Отец ребёнка: Азанов Сафар Абдурахманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азанов Сафар Абдурахманович

Смерть
20.08.1997
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