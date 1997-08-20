Азанова - Тушакова Сакина Шавалеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1911
Дата смерти20.08.1997
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1911
Отец: Тушаков Шавали
Мать: Тушакова Бибихатия
Рождение ребёнка
09.02.1932
Отец ребёнка: Азанов Сафар Абдурахманович
Рождение ребёнка
05.06.1948
Дочь: Ярмоленко - Азанова Антонина Сафаровна
Отец ребёнка: Азанов Сафар Абдурахманович
Рождение ребёнка
26.01.1954
Отец ребёнка: Азанов Сафар Абдурахманович
Кондинское, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
04.04.1956
Дочь: Новикова - Азанова Шамсия Сафаровна
Отец ребёнка: Азанов Сафар Абдурахманович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.1997