Khayka
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Akselrod) Yakna
Отец ребёнка: Akselrod Shlioma Movsha
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Akselrod) Malka
Отец ребёнка: Akselrod Shlioma Movsha
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Akselrod) Liba
Отец ребёнка: Akselrod Shlioma Movsha
Смерть
Неизвестно