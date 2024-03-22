Khayka — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Khayka

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

1824 г.р.
1826 г.р.
1832 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Akselrod Shlioma Movsha

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Akselrod) Yakna

Отец ребёнка: Akselrod Shlioma Movsha

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Akselrod) Malka

Отец ребёнка: Akselrod Shlioma Movsha

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Akselrod) Liba

Отец ребёнка: Akselrod Shlioma Movsha

Смерть
Неизвестно

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