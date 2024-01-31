Редькина (Ларионова) Федоссия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРедькина (Ларионова) Федоссия

Редькина (Ларионова) Федоссия

Место рождения

Саратов

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1856 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ларионов Абрам

Мать: Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.