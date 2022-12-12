Невенченко (Невенчанный) Константин Пантелеевич
Место рождения
Дата рождения13.08.1916 ст.
Дата смерти02.11.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1916 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Невенченко Анна Фёдоровна
Смерть
02.11.1943
Перекоп, Армянск, Республика Крым