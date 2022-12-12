Невенченко (Невенчанный) Константин Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невенченко (Невенчанный) Константин Пантелеевич

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Место рождения

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

13.08.1916 ст.

Дата смерти

02.11.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1916 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Невенченко Анна Фёдоровна

Смерть
02.11.1943
Перекоп, Армянск, Республика Крым
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