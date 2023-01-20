Карпачев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпачев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1986

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

1987 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1986

Отец: Карпачев Виктор Алексеевич

Мать: Карпачева Наталья Викторовна

Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпачева (Москалева) Марина Андреевна

Рождение ребёнка
02.01.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпачева (Москалева) Марина Андреевна

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