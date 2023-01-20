Карпачев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1986
Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпачева (Москалева) Марина Андреевна