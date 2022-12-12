Ларина Варвара (Павла) Афанасиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина Варвара (Павла) Афанасиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1910

Сын: Ларин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Ларин Иван Дмитриевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.12.1911

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ларин Иван Дмитриевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.09.1913

Сын: Ларин Павел Иванович

Отец ребёнка: Ларин Иван Дмитриевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.06.1915

Сын: Ларин Петр Иванович

Отец ребёнка: Ларин Иван Дмитриевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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