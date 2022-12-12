Ларина Варвара (Павла) Афанасиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1910
Отец ребёнка: Ларин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.12.1911
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ларин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.09.1913
Сын: Ларин Павел Иванович
Отец ребёнка: Ларин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.06.1915
Сын: Ларин Петр Иванович
Отец ребёнка: Ларин Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно