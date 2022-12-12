Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина

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Место рождения

Паспаул, Чойский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Паспаул, Чойский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
11.04.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.04.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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